Rapinano il supermercato Simply di via Putignani, ma i motociclisti della Polizia li beccano e arrestano in via Crispi. Due ragazzi di 15 e 16 anni, quest’ultimo pregiudicato per l’assunzione di droga e reati contro la pesona, sono stati rinchiusi nel carcere Fornelli di Bari.

Si tratta di due giovani che abitano nello stesso quartiere Libertà. I ragazzi hanno fatto irruzione nel punto vendita intorno alle 19.30. Col volto coperto da passamontagna e armati di un coltellaccio si sono fatti consegnare i soldi.

I due sono scappati, ma i motciclisti della Polizia li hanno inseguiti e bloccati, trovandoli in possesso del materiale impiegato per mettere a segno la rapina e dei soldi dell’incasso. La cassiera, sotto shock, è stata soccorsa da un equipaggio del 118.