Attimi di paura questa mattina a Bari, in corso Benedetto Croce. I passanti hanno infatti notato una fitta nube di fumo provenire dal 5° piano di uno stabile all’angolo con via Bottalico; per il timore che fosse divampato un incendio hanno subito allertato i Vigili del Fuoco, giunti sul posto insieme ai Carabinieri.

La zona è stata messa in sicurezza e sono subito scattate le operazioni di intervento. lo stupore è stato grande quando, individuato il punto di origine del fumo, si è scoperto che non si trattava di un rogo, bensì del risultato dei lavori in corso da parte di alcuni operai, in azione con un “flessibile” su una porta blindata.

1 di 2