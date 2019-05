Amici bastardi e dove trovarli. Vittima incolpevole della goliardia benevola è Antonio, 48enne nato ad Altamura, che vive e lavora a Bari. Due giorni fa ha malauguratamente perso lo zaino con dentro quanto di più prezioso: le chiavi della macchina, le chiavi della porta blindata di casa, il portafogli con la patente, il bancomat e la carta di credito, giusto per citarne alcune.

Capita, è una grossa seccatura, però è successo più o meno a tutti. Al nostro povero Antonio, però, è andata decisamente peggio. Quando si è reso conto dell’accaduto, è andato a sporgere una dettagliata denuncia alla prima Stazione dei Carabinieri, sperando di recuperarlo.

In effetti qualcuno quella preziosa sacca l’ha trovata notata, apparentemente abbandonata a poca distanza da una banca in viale della Repubblica; per paura che potesse essere piena di esplosivo, ha chiamato la Polizia, che nel frattempo non aveva ancora ricevuto la nota diramata di militari.

Sul posto sono immediatamente arrivati gli artificieri, la zona è stata interdetta a veicoli e pedoni, e lo zaino del povero sfortunato è stato fatto brillare. Quando il proprietario del pericolo ordigno è stato avvisato, tra una imprecazione e l’altra ha raccontato l’incredibile disavventura agli amici bastardi di cui sopra. Da quel momento è diventato per tutti “Antonio la bomba”.