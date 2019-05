Momenti di panico intorno a mezzogiorno in via Tommaso Fiore, a Bari. Una mamma è scesa per strada a chiedere aiuto. La figlia aveva le convulsioni e le condizioni della piccola sembravano particolarmente preoccupanti.

La prima a raccogliere il grido di dolore della donna è stata la dottoressa al lavoro nella vicina farmacia. Quest’ultima ha prestato le prime cure alla bambina, in attesa che sul posto giungesse l’ambulanza del 118. Chi era presente in zona racconta di aver vissuto la scena di un film.

Sul luogo in cui si stava consumando il dramma, infatti, si è portata anche un’auto della Polizia, chiamata per scortare in ospedale la bimba caricata a bordo dell’ambulanza. Le condizioni sella piccola erano serie e non si poteva assulutamente perdere tempo.

La pattuglia, che ha caricato a bordo il padre della piccola, ha fatto in modo che il mezzo di sossorco arrivasse all’ospedale Giovanni XXIII nel più breve tempo possibile. Grazie al primo intervento della farmacista, a quello successivo del personale del 118 e all’intervento dei poliziotti la bambina, curata nella sala rossa del pediatrico, pare non sia più in pericolo.