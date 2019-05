Siamo stati testimoni della pesante sanzione comminatagli dalla Polizia Locale, oltre 5mila euro di multa, con annesso sequestro della merce e dell’auto utilizzata per la vendita illegale, a due passi dal castello Svevo. Per certi versi abbiamo anche solidarizzato con lui, date le condizioni difficili in cui versa, senza però giustificare la violazione della legge da parte sua, anzi.

Parliamo di Mimmo, l’80enne venditore abusivo beccato dagli agenti a inizio aprile; 500 euro di pensione minima con cui far campare la famiglia, e tutti i salti mortali per portare a casa non più di 20-30 auro al giorno.

Fatto sta che l’attività abusiva verosimilmente non si è fermata, le foto sembrano essere abbastanza esplicite. La bilancia in vista e la stessa auto di allora talmente piena di frutta, da dover trasportare una cassetta di arance sul tetto, con tutti i pericoli che ne conseguono per gli altri utenti della strada, tra pedoni, ciclisti e motociclisti.

1 di 3