Tutto si è svolto in pochissimi istanti, verso le 4:30 una banda di malviventi ha spaccato una vetrina della gioielleria “Gabriella Trizio”, in via Dante a Bari, e ha portato via quanto fosse a portata di mano.

Ad accorgersi del furto in atto è stato un residente, che ha sentito un gran baccano e si è affacciato. Il testimone è così visto una persona intentata a sfondare la vetrina con un “ariete”, e ha chiamato la Polizia.

Non è ancora chiaro se i ladri fossero due o tre, la segnalazione alla centrale operativa della Polizia ha comunque interferito col piano messo a punto. Un soggetto che faceva da palo, quando ha capito che stavano arrivando gli agenti, ha infatti gridato “Andiamo, andiamo” al complice.

I due sono saliti a bordo di un’auto e sono fuggiti col bottino, ancora in via di quantificazione. La Volante ,arrivata rapidamente sul posto, si è lanciata all’inseguimento della banda,che però è riuscita a far perdere le proprie tracce. Sul veicolo, per rendere più complesso l’eventuale lavoro d’indagine, era stata montata una targa contraffatta.

1 di 6