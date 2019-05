Verso le 16:15 di questo pomeriggio un incidente si è verificato in via Giulio Petroni, all’angolo con viale Kennedy nel quartiere Poggiofranco. Per cause in fase di definizione, una macchina si è scontrata con una motocicletta della Polizia Locale.

Sul posto è giunto un equipaggio del 118, nell’impatto l’agente ha riportato una serie di contusioni in varie parti del corpo ed è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso del Policlinico.