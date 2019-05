Questa mattina in via Napoli, a Bari, un autobus dell’Amtab e una macchina, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Forse per il mancato rispetto di un semaforo, ma questo è tutto da accertare, i mezzi si sono scontrati; i conducenti dei due veicoli sono rimasti feriti, mentre nell’impatto uno dei passeggeri è finito a terra, riportando un taglio alla mano.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, gli equipaggi hanno trasportato due dei feriti al Ponto Soccorso del Policlinico, un terzo, invece, alla Mater Dei. Il traffico è andato inevitabilmente in tilt.

