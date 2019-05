Ennesimo acquazzone si abbatte su Bari. Il mese di maggio non sta facendo sconti e sino agli ultimi giorni le previsioni portano pioggia su gran parte della regione.

Ad avere la peggio a Bari sono state via Giulio Petroni e via Trisorio Liuzzi. L’acqua, soprattutto su una via principale di Poggiofranco, ha ricoperto in parte i marciapiedi rendendo le vie navigabili e impraticabili ai pedoni. Verso Carbonara, invece, non c’è stato nessun disagio. Se questo tempo tarda a cambiare, il capoluogo diventerà la Venezia del sud.

