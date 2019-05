Ferma da 5 giorni, parcheggiata davanti a uno stabile in via Francesco Pepe, a Carbonara. Il suv nero, comparso dal nulla e rimasto fermo senza che nessuno si sia visto nei paraggi per quasi una settimana, ha destato l’attenzione e i sospetti di più residenti. Troppo inusuale come situazione, unita ad alcuni danni comparabili a evidenti segni di manomissione.

Così qualcuno ha pensato bene di chiamare il 113; i controlli effettuati dalla Polizia hanno confermato i dubbi: lo sportello è risultato forzato, la centralina danneggiata, e la macchina rubata, così è stata portata via.

