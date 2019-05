I Carabinieri della Stazione Forestale di Altamura hanno accertato la presenza di interventi edilizi abusivi di nuova costruzione in località Cecalupo. I militari hanno infatti attestato la realizzazione di un manufatto con struttura portante e muri perimetrali in pietra, con tetto di copertura in pannelli coibentati, adibito a fabbricato rurale, e di una pensilina con struttura intelaiata in metallo. Per gli abusi riscontrati (violazioni ex DPR 380/2001), l’amministratrice dell’impresa proprietaria del terreno su cui sono state edificate le opere edilizie illecite è stata deferita all’Autorità Giudiziaria.

print