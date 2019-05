Intorno alle 21:30 di ieri una Fiat grande Punto e un’Audi sono rimaste coinvolte in un terribile incidente sulla ss96, all’altezza di Altamura. Fino a qualche giorno fa transitabile a doppio senso di marcia, lungo la strada è stato aperto un cantiere, con un fossato di circa 15-16 metri e profondo uno, a quanto pare mal segnalato.

La Fiat, con due persone a bordo, ci è praticamente finita dritta dentro, l’Audi, invece, su cui viaggiavano un uomo, alla guida, e due donne di mezza età, è andata a sbattere violentemente contro il bordo opposto del cratere, finendo la sua corsa oltre la voragine aperta lungo la carreggiata. Nell’impatto, il muso della berlina tedesca si è accartocciato.

Sul posto sono giunti gli equipaggi del 118 di Gravina e Altamura, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I soccorritori hanno avuto non poca difficoltà a individuare il luogo dell’incidente per via dalla mancanza di illuminazione.

Ai passeggeri della Punto è andata benissimo, usciti dall’auto praticamente illesi, lo stesso non si può dire delle altre persone rimaste coinvolte. L’uomo alla guida dell’Audi è rimasto a lungo incastrato nell’abitacolo, tanto i Vigili del Fuoco hanno dovuto faticare per estricarlo dalle lamiere; insieme a una delle due donne, è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Perinei, i due hanno riportato diverse fratture. L’altra donna è stata portata al Policlinico, le prognosi sono riservate, ma non sarebbero in pericolo di vita.

“Solo dopo il grave incidente di ieri sera – ci ha detto il dottor Francesco Papappicco, medico del 118 e sindacalista FSI-USAE che ha coordinato i soccorsi sul posto – la strada è stata chiusa al traffico, delimitata con i nastri e segnaletica adeguatamente con i catarifrangenti e i dispositivi luminosi a intermittenza. Rimane ancora da accertare di chi sia la grave omissione di questi giorni e il motivo per cui non si sia intervenuti in tal senso tempestivamente. Si tratta di responsabilità gravissime e da accertare. Se non fosse stato per quei due uomini della Punto, probabilmente nessuno si sarebbe accorto dell’Audi, nel buio pesto, e li avrebbero forse trovati morti solo alle prime luci dell’alba”.

