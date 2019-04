Piove dal soffitto nell’Ospedale della Murgia, piove sulle sconclusionate dichiarazioni di chi continua ad affannarsi a far credere che quel nosocomocio sia un’eccellenza.

Ci siamo più volte scontrati con chi ha provato a buttare fumo negli occhi fin dal giorno dell’inaugurazione del Perinei, un’ospedale niente affatto degno di essere chiamato eccellenza. Per ora godetevi la cascata, seppure in questi casi l’acqua non lava via proprio niente.

Aspettiamo comunicati stampa ufficiali e giustificazioni, pioveranno copiosamente anche quelli.