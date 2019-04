Brutto risveglio per una donna, questa mattina, in via Martin Luther King a Noicattaro. Uscita di casa come al solito per recarsi al lavoro, la signora ha trovato la sua Fiat Punto senza pneumatici, depredata dai soliti ignoti che già in passato hanno colpito nella stessa via.

Forse mossi da spirito compassionevole, lo scriviamo con sarcasmo, i ladri hanno aperto il bagagliaio della macchina e utilizzato la ruota di scorta come ulteriore appoggio, insieme ai due cric già adoperati dal lato del guidatore. In questo modo hanno evitato di lasciare l’auto per terra, ma è ovviamente una ben misera consolazione.

Stando a quanto ci dicono, il furto è stato verosimilmente agevolato dalla carente illuminazione pubblica. Pare infatti che ieri sera fosse praticamente al buio, col risultato di agevolare chi già è abituato ad agire nell’ombra.

1 di 2