Aggredisce la mamma, poi, in preda a un raptus, si lancia ne vuoto dal terzo piano della sua abitazione. La vittima è un 25enne, che ha compiuto il gesto estremo davanti all’equipaggio del 118, chiamato in soccorso.

Non era la prima volta. La stessa ambulanza e l’automedica intervenute sul posto lo hanno caricato e trasportato all’ospedale della Murgia in condizioni disperate. Per il giovane non c’è stato niente da fare.

Tornato da Londra, il ragazzo negli ultimi messi avrebbe iniziato a fare uso di sostanze stupefacenti, manifestando anche insofferenza nei confronti di una vita precaria, che spesso divora giovani esuberanti in apparenza, ma estremamente fragili. Negli ultimi tempi anche i rapporti con i genitori erano diventati insostenibili, con liti furiose e reazioni incontrollabili.