I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Gioia del Colle hanno effettuato il sequestro preventivo di un’area del comune di Gioia del Colle, sita presso la strada vicinale Annasanta, per attività di discarica abusiva.

In particolare, si trattava di gestione non autorizzata, ma eseguita in maniera sistematica, di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti urbani derivanti dall’attività di un fioraio, miscelati tra loro per circa 250 mc e illecitamente abbandonati su una superficie di 300 mq, in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Per tale violazione al Testo Unico Ambientale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria il proprietario del sito, nonché titolare dell’attività di venditore ambulante di fiori e piante ornamentali.

