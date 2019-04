Questa mattina si è verificato un incidente sulla ss16, all’altezza dell’uscita 11 per Poggiofranco, in direzione sud. Per cause ancora in fase di accertamento, un camion e una Fiat Punto sono rimaste coinvolte in un tamponamento, il traffico ne ha immediatamente risentito, con i vicoli di traverso sulla carreggiate e la inevitabile formazione di una lunga coda.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, al momento non si conoscono con esattezza le condizioni delle persone che viaggiavano sui due mezzi, ma non sembrano destare preoccupazione. Sul posto anche le Forze dell’Ordine per gestire la situazione ed eseguire i rilievi necessari.

1 di 6