L’immagine di copertina dell’evento non poteva che essere Barney, l’amico di Homer Simpson, universalmente riconosciuto come una vera e propria autorità in materia; questa sera in largo Adua, a Bari, si svolgerà una gara di rutti.

“A suon di birre e rutti – si legge nella descrizione dell’evento su facebook – la serata trascorrerà tra poesie e canzoni ruttate; si premierà la performance più convincente. Proveremo inoltre a fare la holarutto come allo stadio, al vincitore sarà concessa la possibilità di un bel ruttone al megafono”. Non una bella immagine, ma tant’è. Se ne sentiranno di tutti i colori.