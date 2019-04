Un poliziotto libero dal servizio ha sventato un furto in un negozio nel centro di Bari; mentre transitava in via Dante, l’agente ha notato due persone sospette all’interno di un negozio che, approfittando di un momento di distrazione della commessa, si sono impossessate di tre borse da donna per poi fuggire a piedi. Il poliziotto ha tentato di bloccarle, senza tuttavia riuscirvi perché spintonato.

Lanciato all’inseguimento, l’agente è riuscito a bloccare uno dei fuggitivi con la refurtiva; ne è nata una colluttazione, ma il ladro è riuscito nuovamente a divincolarsi e fuggire, lasciando il poliziotto con la refurtiva, ovvero tre borse da donna del valore di 5000 euro, restituite al legittimo proprietario.