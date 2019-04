Una donna in sella al suo scooter si accorge all’improvviso che un autobomobilsita stava aprendo lo sportello della macchina, lo scansa ma finisce rovinosamente al suolo. Succede in via Giulio Petroni, dove un incidente si è trasformato in rissa.

Sul posto, infatti sarebbe giunto un uomo vicino alla centaura, che inizialmente si è scagliato contro lo sbadato conducente. Quando sembrava tutto risolto, un altro uomo si sarebbe fatto sotto una terza persona che cercava di mettere pace e lo ha colpito con un pugno in faccia.

A quel punto si è scatenata la rissa. Sul posto l’ambulanza del 118, quattro auto della Polizia e una pattuglia della Polizia Locale per medicare i feriti e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

