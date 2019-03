Come per gli alberi, anche i semafori non reggono le forti raffiche di vento di burrasca che da questa mattina stanno soffiando su tutta Bari.

Se in corso Alcide de Gasperi un pino ha sfondato la recinzione di un palazzo e un’auto in sosta, in via Jacini con angolo via Fanelli, un semaforo si è staccato dal palo, schiantandosi ad altezza uomo.

Prima dell’intervento degli operai della manutenzione, la segnalazione luminosa è rimasta appesa al palo, col pericolo che potesse colpire qualche passante. Il traffico, a causa della caduta del semaforo, è completamente bloccato.

