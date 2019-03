Le raffiche di vento che si stanno abbattendo su Bari non stanno risparmiando gli alberi presenti in città. In corso Alcide De Gasperi uno dei pini secolari non ha retto ed è crollato su una Fiat 500 in sosta sul lato opposto della carreggiata. Il pino ha invaso completamente la strada andando a schiantarsi sul recinto di un cortile del palazzo di fronte. Sul posto sono a lavoro i Vigili del Fuoco che hanno chiuso la strada al traffico.

Stessa sorte per un albero in via De Benedictis, vicino alla fermata della stazione di Tesoro al San Paolo. In questo caso l’arbusto è finito nel terreno sfiorando le giostrine per bambini montate lì vicino.

