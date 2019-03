“Scusami per quello che ho fatto, non avevo visto il cane”. Le scuse servono poco o niente in questa situazione. Il volpino dell’anziano agricoltore di Bitonto non è stato ancora ritrovato. Sorte diversa invece per la vecchia Fiat Panda lasciata dai ladri nei pressi di Palombaio, dopo essere stata rubata a Terlizzi mentre l’agricoltore era intento a potare gli alberi del suo uliveto.

I malviventi, forse sentiti in colpa per il gesto, hanno lasciato dei messaggi di scuse scritti a penna sul cofano dell’auto e, da quanto appreso sui social, anche croccantini e acqua per il piccolo Chicco.

Il volpino però, forse per paura, è riuscito a sgattaiolare fuori dall’auto, facendo perdere le sue tracce. Chiunque lo avvisti è pregato di contattare i numeri 3274650709 o 3405770499.