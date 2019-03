Stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione in una casa in contrada Auricarro, a Palo del Colle, quando è caduto non si sa bene per quale motivo. Nell’incidente, avvenuto questa mattina, l’operaio è rimasto ferito, pare in maniera piuttosto grave.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi e poi lo ha trasportato in ospedale. I Carabinieri stanno ora cercando di ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.