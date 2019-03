Via Davanzati si conferma ancora una volta zona calda della città; oggi, in pieno giorno e davanti persino a una Gazzella dei Carabinieri, sono volati cazzotti in testa come se non ci fosse un domani. Alcuni migranti si sono fronteggiati per motivi al momento sconosciuti, incuranti del via vai quotidiano. Dalle poche immagini in nostro possesso, sembra che non siano rimasti coinvolti estranei al gruppetto di facinorosi.

Appena tre mesi fa la nostra troupe, formata dal direttore, Antonio Loconte, e dall’apprendista cameraman di allora, il liberiano Samuka, poi congedato per la sua incolumità, è stata aggredita a suon di calci e pugni sferrati da baresi e migranti. Motivo della nostra presenza, una analoga rissa a colpi di bottiglia avvenuta il giorno prima. Da quel giorno, evidentemente, non è cambiato nulla.