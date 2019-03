Incidente in via Caldarola nel quartiere Japigia. Una Renault Scénic, una Fiat Panda e una pullman sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena all’incrocio che collega la via principale del quartiere agli Istituti scolastici del Polivalente.

Ad ora non sono ancora chiare le condizioni degli automobilisti rimasti coinvolti nello scontro che ha provocato forti danni alle auto interessate. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia Locale.

