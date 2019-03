Un’auto si è ribaltata in via Carulli, nel pieno centro di Bari, sotto gli occhi di numerosi passanti.

Per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, il conducente di una Matiz è finita su un fianco, danneggiando i mezzi in sosta. L’automobilista è stato condotto in ospedale con un codice giallo.

