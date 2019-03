La consegna col furgone in minchia parking costa caro a un centauro. L’uomo che conduceva lo scooter, un 35enne, in sella in compagnia di un amico, ha rimediato l’ingessatura del polso in seguito alla caduta dalla Vespa.

Il furgone di una ditta di logistica era parcheggiato in doppia fila in prossimità dell’hotel Excelsior, in via Giulio Petroni, costringendo l’auto che sopraggiungeva a sterzare bruscamente verso sinistra.

L’impatto con la moto, impegnata nel sorpasso dell’auto prima della manovra fatale, è stato inevitabile. I due uomini, finiti per terra, sono stati soccorsi dallo stesso automobilista e da un altro paio di passanti, mentre il conducente del furgone è andato via discolpandosi per quanto accaduto.

Passato lo shock, è stato necessario l’intervento dei medici del pronto soccorso della Mater Dei. I due occupanti della Vespa hanno rimediato una prognosi di 20 e 15 giorni.