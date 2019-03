Acqua come se piovesse. Ci hanno chiamato i cittadini che vivono a Japigia, allarmati da un preoccupante, estemporaneo, fiume d’acqua, comparso improvvisamente ieri per le strade del quartiere, in particolare dalle parti di via Cavalieri di Vittorio Veneto. Siamo andati a vedere cosa stesse accedendo, e abbiamo scoperto con grande stupore, che dopo la ruota panoramica, e dopo il “galeone” turco arenato davanti a Pane e Pomodoro, in città ha aperto i battenti una nuova attrazione: le cascate.

Scherzi a parte, la cosa fortunatamente non ha nulla di preoccupante e dovrebbe essere già risolta. Come ci hanno spiegato gli operai al lavoro, non di spreco si è trattato, ma di un necessario sfogo per consentire il lavaggio delle condutture in fase di riparazione, per evitare che nelle case arrivasse acqua sporca: “Per oggi bevete vino o birra” hanno scherzato gli incaricati. Per una volta, e a fin di bene, ci può stare.