Un incidente che ha coinvolto tre auto si è verificato verso le 13:30 di oggi sul cavalcavia di viale Europa, nel quartiere San Paolo,nei pressi dello svincolo della tangenziale verso Brindisi. Nell’impatto una delle macchine si è ribaltata sul fianco.

Sul posto è immediatamente arrivato il personale sanitario del 118, per i primi soccorsi sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, determinanti per estrarre dalle lamiere la persona che guidava il veicolo ribaltato. Tra le persone coinvolte, una è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata al vicino ospedale in codice rosso.

La circolazione ha inevitabilmente risentito dell’accaduto, il traffico è rimasto a lungo bloccato, per gestire la circolazione si è reso necessario l’intervento della Polizia Locale. Tra i mezzi rimasti fermi per via dell’incidente anche un autobus, con i passeggeri costretti a scendere e proseguire a piedi. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

