Poco prima delle 11 di questa mattina, sulla ss96 in direzione Bari, si è verificato un incidente tra un camion e un furgone che lo seguiva. Forse per un distrazione o una manovra improvvisa, il furgone ha impattato violentemente contro il mezzo che lo precedeva, finendo col muso sotto la coda del camion. Stando alle informazioni in nostro possesso, le persone coinvolte non avrebbero subito conseguenze fisiche importanti.

L’incidente si è verificato poco prima dello svincolo per la ss16, sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso e gestire la circolazione stradale, inevitabilmente compromessa e che ne ha subito risentito. I veicoli sono stati spostati dopo quasi un’ora, sulla strada statale si è subito formata una lunga code. Ai militari spetterà il compito di ricostruire con certezza l’accaduto.

