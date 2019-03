Lontano da occhi indiscreti, ma neanche troppo. Se è vero che le telecamere non possono essere installate ovunque, è pur vero che il senso civico fortunatamente non dorme mai. Un solerte lettore ha segnalato alla nostra redazione la presenza di alcuni materassi abbandonati in via Giulio Petroni, a pochi passi dall’ospedale Di Venere a Carbonara.

Le foto risalgono alle 00:55 di oggi, “lo schifo”, come giustamente lo definisce il cittadino, è stato mollato da qualche lurido in un anfratto della strada, forse per non rischiare di essere visto e fare così una magra figura, cosa di cui non si sarebbe dovuto preoccupare se avesse portato i materassi in discarica.

