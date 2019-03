Non lo avessimo visto coi nostri occhi non sembrerebbe neppure vero. Stamattina lo strike in via Santa Maria della Stella, al rione Canneto di Adelfia, quando a causa di un colpo di sonno un’auto è piombata a tutta velocità su tre macchine in sosta.

Nel pomeriggio la scena si è ripetuta intorno alle 15 sotto gli occhi dell’incredulo proprietario della Fiat Punto parcheggiata su corso Umberto, al rione Montrone, sempre ad Adelfia.

Una Bmw ha finito la sua corsa sulla sua auto. Il conducente è sceso per la constatazione più che amichevole, anche in considerazione della chiara dinamica dell’incidente. Non si sa cosa abbia provocato la distrazione e il successivo impatto.

Stando al proverbio “Non c’è due senza tre”, chi sarà la prossima vittima? Tenete gli occhi aperti.

