Un giovane piomba in paese ad almeno 100 chilometri all’ora e si schianta su tre auto in sosta, danneggiandole gravemente. Chiama il padre e il carro attrezzi, preoccupandosi di prendere il numero di targa delle macchine colpite per chiamare i proprietari.

Succede ad Adelfia, su via Santa Maria della Stella, nei pressi della pizzeria Vintage. L’episodio è successo intorno alle 4 del mattino. Il boato è stato tremendo, tanto da far allertare diverse persone. Lo stupore è stato tanto, fortunatamente non c’è stato alcun ferito.

L’episodio è stato denunciato ai Carabinieri.

