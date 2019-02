Arrestato 35enne di Bari per ricettazione e truffa. I fatti risalgono ad aprile e maggio del 2018. I Carabinieri di Matera, dopo la denuncia del rivenditore, hanno posto ai domiciliari il giovane che spacciandosi per il figlio di un amico di vecchia data ha approfittato della fiducia dell’orologiaio ottenendo 3 Rolex, dal valore complessivo di 16mila euro, pagando solo 1600 euro in contanti, la restante parte in assegni a vuoto. I carabinieri di Matera, alle prime ore dell’alba, hanno effettuato l’arresto.

