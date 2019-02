Un quarantasettenne, originario di Barletta ma residente a Terlizzi, è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione, finalizzata allo spaccio, di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i Carabinieri, notando dei movimenti sospetti attorno all’abitazione dell’uomo, vicina all’ospedale cittadino, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo

circa 90 grammi di hashish suddiviso in 66 dosi, accuratamente confezionate e pronte per essere “smerciate” nel mercato locale della droga.

Oltre allo stupefacente, è stato rinvenuto del materiale utile al confezionamento, nonché la somma di 330 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento di spaccio. L’uomo è stato così arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Trani, sottoposto agli arresti domiciliari.