Odiato o amato che sia, con l’autovelox gli automobilisti prima o poi devono puntualmente farci i conti, ma se più volte abbiamo criticato gli agenti della Polizia Locale per degli “appostamenti” quanto meno opinabili, questa volta rendiamo merito al Comando di Sammichele di Bari.

Con un avviso preciso e dettagliato, a firma del Comandante Domenico D’Arcangelo, il Corpo fa sapere che gli agenti saranno presenti con la postazione mobile dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20. In particolare, il tratto di competenza va dal km26+100 a nord al km32+900 a sud, nei due sensi di marcia.

Il nuovo servizio è già attivo da ieri, 18 febbraio, con orario continuato a differenza di quanto avvenuto in passato, e mai contemporaneamente in entrambi i sensi di marcia. Particolare importante: al momento non è ancora arrivata l’autorizzazione per la cartellonista fissa verso sud, motivo per il quale finché non arriverà, la postazione sarà segnalata con il solito cartello removibile.

