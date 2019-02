A pochi giorni di distanza dall’incidente in cui ha perso la vita Anna Maria Liegi, insegnante di danza di Castellana, ieri sera intorno alle 21.30 un altro scontro è avvenuto sulla stessa Strada Provinciale 237 che collega Putignano alla città delle grotte.

I Carabinieri stanno compiendo i dovuti rilevamenti per capire in che modo la Toyota sia finita fuori strada andando a sbattere contro la secondo utilitaria. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e due autolettighe del 118 e automedica per trasportare i conducenti in codice giallo al nosocomio di Putignano. Per fortuna i due non sono in pericolo di vita.