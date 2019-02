Dopo lunghe ricerche gli uomini della capitaneria di Porto di Monopoli hanno trovato il corpo del 37enne di Terlizzi che era finito, in mare a Polignano, in circostanze non del tutto chiare e adesso al vaglio degli inquirenti. Il cadavere è stato trovato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco in località Cala Incina, a sud di Polignano.

Il 37enne alloggiava in un bed and breakfast con la compagna quando, secondo una ricostruzione dei fatti, si sarebbe tuffato dalla balconata famosa per la statua di Domenico Modugno. Il mare, molto agitato a causa del maltempo, ha fatto perdere le sue tracce.