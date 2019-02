Nel posto giusto al momento giusto. Luca Benedetto è un infermiere in servizio presso il servizio di Emodinamica del Policlinico di Bari, ma da runner appassionato qual è, domenica scorsa stava partecipando al 1° Cross Masseria Vero, memoria Vito Prezioso e Nino Danisi, organizzato dal quelli della Dynamyc Fitness Club.

Verso le 10:45 un iscritto alla gara si è improvvisamente accasciato al suolo, colto da arresto cardiaco. Per sua fortuna in quel frangente si è trovato a passare proprio Luca Benedetto, che non ci ha pensato un attivo a mollare tutto per correre in suo soccorso. Professionista esperto, Benedetto ha praticato le manovre corrette per rianimare lo sfortunato, salvandogli provvidenzialmente la vita.

La prontezza di spirito e l’altruismo evidentemente non mancano al nostro infermiere, non è infatti la prima volta che si trova a soccorrere in modo determinante persone in difficoltà, sebbene fuori servizio. Clamoroso, per esempio, il salvataggio di un tifoso vittima infarto mentre assisteva dagli spalti del San Nicola alla partita Bari-Latina, anche in quel caso un intervento tempestivo e determinante, meno noto un episodio analogo avvenuto trai i corridoi dell’Ikea.