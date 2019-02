A Monopoli i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato C.V., appena maggiorenne, sorpreso all’interno di un locale mentre cedeva dosi di cocaina a coetanei. Il giovane, già da tempo sotto la lente d’ingrandimento dei militari, l’altra sera è stato seguito fino a

quando è entrato in un locale della movida, frequentato da numerosi ragazzi. Nel locale inizialmente si è ben confuso tra la folla, consumando bevande e scambiando battute con amici, poi ha iniziato ad avvicinare con fare sospetto alcuni coetanei.

Dopo alcuni contatti i Carabinieri sono usciti allo scoperto e lo hanno fermato per un controllo, proprio mentre stava cedendo una dose di cocaina ad un assuntore dietro il

corrispettivo di 20 euro. A seguito di una perquisizione personale i militari hanno rinvenuto e sequestrato due dosi di cocaina che C.V. aveva in tasca, pronte per lo spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 200 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio e materiale usato per il confezionamento dello stupefacente. Sottoposto ai domiciliari ed in seguito processato per direttissima, il giovane ha riportato una condanna alla pena di 8 mesi di reclusione.

1 di 1