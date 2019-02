Auto in fiamme in via Neviera a Conversano. Non si conoscono le cause dell’incendio che è scoppiato questa notte su una delle vie della città. La Polizia Locale, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, ha bloccato la strada impedendo la circolazione delle auto e il passaggio dei residenti, scesi in strada per vedere cosa stesse accadendo.

