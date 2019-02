Per fortuna non ci sono stati feriti, né altri mezzi coinvolti. Verso le 8:15 di questa mattina un mezzo pesante che trasportava mobili si è ribaltato sulla complanare della ss100, il camion stava percorreva lo svincolo all’uscita in corrispondenza del complesso commerciale Il Baricentro, in direzione Taranto.

Secondo la ricostruzione degli agenti di Polizia Locale intervenuti sul posto, coordinati dal Commissario Gianvito Gioia, il mezzo avrebbe eseguito una manovra repentina di svolta, cosa che a provocato il ribaltamento sul fianco. L’autista è rimasto fortunatamente illeso.

Per ripristinare le condizioni di viabilità e liberare la strada è stato necessario svuotare il mezzo del suo carico, un’operazione che ha comportato oltre due ore di lavoro. Al momento tutto è tornato alla normalità.

