Quando l’asfalto in realtà è una groviera e si rischia di finire fuori strada. È capitato a un barese sulla SP 119, arteria che collega Palo a Bitonto. Il giovane, intorno all’una di notte di oggi, stava accompagnando un’amica a Palo del Colle quando, in prossimità della rotonda vicino alla stazione di servizio Q8, è scoppiato uno pneumatico della sua auto. La colpa è di una voragine che al buio non aveva visto. “Dopo di me è successo anche a un altro ragazzo”, racconta.

Di certo i danni che provocano le buche non sono una novità, ma ciò che gli ha dato più fastidio è stata l’omissione di soccorso da parte delle Forze dell’Ordine. “La mia preoccupazione – spiega – era fare dei rilievi per assicurarmi così un rimborso da parte della Provincia per le condizioni in cui versa la strada. Mi è già capitato di non essere rimborsato per dei danni causati dall’usura dell’asfalto per mancanza di rilievi”.

Mentre cercava di cambiare la ruota con l’aiuto della sua amica, il barese ha chiamato prima la Polizia, poi la Polizia Stradale e per finire i Carabinieri. Alcuni a detta sua gli hanno risposto con fare altezzoso, altri in modo più gentile, ma tutti gli hanno risposto nella stessa maniera: “Non possiamo mandarle nessuna pattuglia”. Dunque una vera e propria omissione di soccorso.

Il giovane, nonostante ciò che gli è capitato, non si è perso d’animo e sta procedendo con la denuncia. La sua speranza è che i danni subiti per colpa di una scarsa manutenzione stradale, tra pneumatico e cerchio, gli vengano risarciti.

