“Bomba a 25 da non perdere occasione unica più regalo, vengo dove volete. Un abbraccio vi aspetto”. La bomba è una dose di coca da 0,3 grammi al prezzo di 25 euro, che il pusher consegna a domicilio.

La grande occasione viene pubblicizzata oggi, intorno alle 11 del mattino. Viaggia via sms sui telefonini di mezza Bari. Professionisti cocainomani pronti ad approfittare dell’occasione, imperdibile soprattutto per la consegna in ogni angolo della città e per la promessa dell’aggiunta di un regalo.

Un modo per evitare di costringere avvocati, ingegneri, politici e altri professionisti a raggiungere luoghi periferici e mal frequentati. Un fiume di coca scorre in città, spesso sotto i nostri occhi.