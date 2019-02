Incidente nella zona artigianale di Bitonto. Una macchina, dopo aver urtato un camion, ha terminato la sua corsa sul muro perimetrale di un’azienda. Le cause dello scontro non sono chiare. Per fortuna il 40enne a bordo della vettura non è rimasto ferito in modo grave, ma è stato comunque trasportato all’ospedale San Paolo per degli accertamenti.

1 di 3