Incidente sull’autostrada A14. Questa mattina tra Bitonto e Bari, in direzione sud, tre macchine sono rimaste coinvolte in un violento scontro. La dinamica dell’incidente non è chiara, ma per la velocità dell’impatto un’auto si è ribaltata.

Quattro persone sono rimaste ferite, ma per fortuna non in modo grave nonostante le macchine in pessime condizioni. Sul posto, oltre gli operatori del 118, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per estrarre i feriti rimasti incastrati tra le lamiere.

