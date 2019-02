Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questo pomeriggio verso le 18:30 in via Trieste, a Ceglie del Campo. La strada è stata transennata dai Carabinieri, giunti immediatamente sul posto insieme agli agenti della Polizia Locale; le Forze dell’Ordine sono all’opera per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto. La sparatoria, che non avrebbe causato feriti, è avvenuta nel feudo del clan Di Cosola, poche e frammentarie le informazioni al momento disponibili. Voci non confermate parlano di un inseguimento, ma si tratta di un particolare ancora da accertare. La notizia si è diffusa rapidamente tra le vie della zona periferica alle porte di Bari, generando grande apprensione tra gli abitanti.

