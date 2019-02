Incidente tra autobus Fal e Fiat 600 in via Falcone e Borsellino angolo Viale Einaudi. Lo scontro, le cui dinamiche non sono ancora chiare, è avvenuto questa mattina su una della arterie più trafficate di Bari. Per fortuna si è trattato di un tamponamento che pare non abbia causato feriti tra i passeggeri del mezzo e della macchina.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale che stanno cercando di far defluire il traffico.