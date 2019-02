Ancora un incidente stradale ieri sera a Bari, una macchina e uno scooter si sono scontrati in Viale Pasteur a Bari, nei pressi del Ponte Solarino, verso le 19. Ad avere la peggio nell’impatto con una Renault Megane è stato un 50enne di Bitritto, che viaggiava in sella a uno Scarabeo Aprilia, l’uomo ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Locale per effettuare e i rilievi del caso e gestire la circolazione, inevitabilmente compromessa.

print